ألمانيا: علينا الالتزام بالقيود المفروضة على الحياة العامة بسبب كورونا

في الجدل حول تخفيف الإجراءات المشددة، للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، ناشد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، المواطنين التحلي بالصبر.

وقال زايبرت اليوم الجمعة، في برلين إنه حتى إذا كنا نتمنى أن نخبر الناس بأنه سيُجرى تخفيف الإجراءات، فإننا حاليا لسنا في المرحلة الوبائية التي تسمح لنا بقول ذلك، مضيفا: "من المهم جدا أن نواصل التزامنا سويا بكافة التقييدات والقواعد حتى خلال أيام عيد القيامة".

وذكر زايبرت أن الحكومة الألمانية ستدرس بالطبع مراحل وخطوات لاحقة لمواجهة الوباء، موضحا أن هذا الأمر لا بد من الإعداد له، مؤكدا في المقابل أن الرسالة المطلوبة الآن هي الصمود.