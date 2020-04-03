إيطاليا تسجل أول حالات الشفاء من «كورونا» عبر علاج البلازما

- ميلانو تغلق محرقة الجثث حتى نهاية الشهر بعد تكدس جثامين الضحايا

كشفت مصادر صحية إيطالية عن تسجيل أول حالات شفاء بين المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عن طريق استخدام بلازما دم محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا من الوباء.

وأفادت وكالة "آكي" الإيطالية، أمس الخميس، بأن تجربة علاج البلازما تمت في مستشفى سان ماتيو التعليمي بمدينة بافيا، جنوب ميلانو بإقليم لومبارديا، التي تعتبر المنطقة الأكثر تضررا من كورونا في إيطاليا.

وأوضحت أن اثنين من الأطباء (زوج وزوجته) كانا من أول المتبرعين بالدم، وكانا ضمن أول المصابين بفيروس كورونا في بافيا.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية بأن أطباء متخصصين في مدينتي مانتوفا وبافيا الواقعتين في إقليم لومبارديا يعكفون على دراسة استخدام بلازما الدم في علاج المصابين بالفيروس.

وذكرت الصحيفة أن الأطباء بدأوا التجارب التي تشمل 20 مريضا، وذلك بحقنهم ببلازما الدم من أولئك الذين تعافوا وتغلبوا على الفيروس.

وتعرف البلازما بأنها أحد مكونات الدم، وهي مادة سائلة شفافة تميل إلى الاصفرار، وتحتوي على نسبة من الأجسام المضادة التي تشكلت بعد الإصابة بالمرض.

وتعتبر إيطاليا الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا. وأعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أمس، وفاة 760 آخرين جراء الفيروس، بإجمالي 13915 حالة، موضحة أن عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى أكثر من 115 ألفا.

من جهتها، أغلقت مدينة ميلانو الإيطالية محرقتها الرئيسية للجثث حتى نهاية الشهر، بهدف التعامل مع العدد الكبير من الجثامين المكدسة لضحايا كورونا.

وأقر مسؤولو المدينة التي تقع في مركز الوباء في إيطاليا بأنهم يعانون "تزايدا مستمرا ومتصاعدا في عدد الجثث التي تنتظر الحرق".

وقال بيان صادر عن مجلس المدينة إن فترة الانتظار لحرق جثة في محرقة "كريماتوريو دي لامبراتي" قد تصل إلى 20 يوما.

وأضاف المجلس على موقعه الإلكتروني أن فترة انتظار أطول قد تتسبب بمشاكل تتعلق بالنظافة والصحة، بحسب موقع" العربية. نت" الإخباري.

وهذه المدينة المزدهرة في منطقة لومبارديا التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,4 مليون نسمة وتُعتبر عاصمة عالمية للأزياء ومركزا ماليا، لا تزال تخضع للحجر منذ فبراير.

ووصل عدد المتوفين في المنطقة جراء فيروس كورونا إلى 7,960 شخصاً من أصل 13,915 حالة وفاة.

وأعلن مجلس المدينة أنه من أجل "مساعدة العائلات في هذه اللحظة الصعبة، سيكون في إمكانها، بدءا من اليوم، دفن أحبائها بلا أي كلفة".

بدوره، قال أنجيلو بوريللي، رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، إن الإيطاليون سيبقون أيضًا في المنزل لبضعة أسابيع وليس فقط عيد الفصح وبالتأكيد في 1 مايو، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وأضاف بوريللي، في تصريحات لراديو "أونو" الإيطالي، اليوم، أنه ليس لديه شك في أنه على الرغم من أن بيانات الأيام القليلة الماضية تؤدي إلى التفاؤل، لا يمكن تخفيف تدابير احتواء عدوى الفيروس.