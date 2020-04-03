البنتاجون يغير القواعد للمساعدة في تخفيف الضغط عن مستشفيات نيويورك

قالت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الجمعة، إنها بصدد تغيير القواعد التي أدت إلى تأخر دخول المرضى إلى السفينة (يو إس إن إس كومفورت) التابعة للبحرية الأمريكية، بعد انتقاد السفينة لفشلها في تخفيف الضغط عن مستشفيات مدينة نيويورك، حيث يتواصل تدفق حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أن السفينة التي تستوعب 1000 سرير كانت تقل 20 مريضا فقط على متنها حتى مساء أمس الخميس ، بينما تكافح مستشفيات المدينة للتعامل مع الآف المصابين بفيروس كورونا المميت.

ويرجع ذلك إلى القواعد الصارمة التي تمنع الأشخاص المصابين بالفيروس الفتاك أو المصابين بحوالي 49 حالة طبية أخرى من قبولهم على متن السفينة.

كما نتجت التأخيرات بسبب اضطرار المرضى إلى إجراء فحص الإصابة بـكوفيد -19، في المستشفيات المحلية قبل نقلهم إلى السفينة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة أن "فحص الرعاية على السفينة " كومفورت" سيتم تعديله وسيجري الآن جانب رصيف الميناء في محاولة للحد من التراكم الذي تشهده بعض مستشفيات نيويورك القريبة".

وقالت الوزارة في بيان "إن جهود الفحص المطلوبة لدخول كومفورت لن يتطلب ثبوت الفحص السلبي بعد الآن، ولكن سيظل كل مريض يخضع لفحص درجة الحرارة واستبيان قصير".

يذكر أن نيويورك هي إلى حد بعيد الولاية الأكثر تضررا في البلاد ، حيث تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس الفتاك 100 ألف حالة اليوم الجمعة ، أكثر من نصفهم في مدينة نيويورك وحدها.

وقال حاكم الولاية أندرو كومو في مؤتمر صحفي يومي إن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 562 شخصا في يوم واحد ليبلغ قرابة 3000 حالة وفاة في أنحاء ولاية نيويورك.