الفلبين تتخذ إجراءات لتخفيف التكدس في الموانئ أثناء الإغلاق

أصدرت الفلبين مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى إجبار أصحاب شركات الشحن على سحب البضائع الخاصة بهم من الموانئ وتخفيف التكدس الذي حدث نتيجة الإغلاق في جزيرة "لوزون" الرئيسية.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة عن أمر إداري مشترك يحمل تاريخ الثاني من أبريل الجاري، أنه يتعين على الهيئات الحكومية السماح بتقديم الطلبات عبر الإنترنت، وإصدار تصاريح نقل البضائع خلال ثلاثة أيام.

وينص الأمر الإداري على سحب البضائع المكدسة في الموانئ، خلال 5 إلى 7 أيام، وحال تجاوز هذه المدة، ستكون البضائع عرضة لفرض عقوبات، وستعد لا صاحب لها.

وستعطي هيئة الجمارك أولوية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالشحنات القادمة، خاصة المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات الأساسية الأخرى، وستعمل إدارات الموانئ على مدار الساعة.