العراق: ارتفاع إصابات الجالية العراقية بكورونا في العالم إلى 161 حالة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، ارتفاع إصابات الجالية العراقية بفيروس كورونا إلى 161 حالة في دول العالم المختلفة، مشيرة إلى 4 حالات وفاة حالتين في السويد وحالتين في ألمانيا وبريطانيا.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية، إنه تم تسجيل 37 حالة إصابة في النرويج، و35 حالة في لوس أنجلوس، و22 حالة في السويد، وحالتين في كندا، و4 حالات وفاة منها حالتين في السويد، وحالة في ألمانيا، وحالة في بريطانيا، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا.

وأوضح أن العدد الكلي في عموم العالم 161 حالة موزعة كالآتي: الولايات المتحدة الأمريكية 40، النرويج 37، السويد 22 ، بلجيكا 11، الأردن 11، كندا 10، إيطاليا 7، بريطانيا 5، النمسا 5، لبنان 2، هولندا 5، المملكة العربية السعودية 2، الإمارات العربية 1.

وأشار إلى أن حالات الوفاة في عموم العالم 7 حالات موزعة كالآتي: السويد 2، بريطانيا 3 ، هولندا 1 ، ألمانيا 1.

وأوضح المتحدث أن حالات الشفاء في عموم العالم 4 حالة موزعة كالآتي: كندا 2 ، إيران 1، الأردن 1.

وأضاف المتحدة باسم وزارة الخارجية العراقية أن سفارات العراق في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم.