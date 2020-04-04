جوتيريش: بعض النزاعات اشتدت برغم مناشدته لهدنة لمواجهة كورونا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة إن الأطراف المتحاربة في 11 دولة قد استجابت بشكل إيجابي لدعوته لوقف عالمي لإطلاق النار من أجل محاربة جائحة فيروس كورونا، بينما ازدادت حدة بعض النزاعات.

وقال الأمين العام في إفادة صحفية افتراضية إن أطراف النزاع في الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا وليبيا وميانمار والفلبين وجنوب السودان والسودان وسورية وأوكرانيا واليمن "قد عبروا عن قبولهم للدعوة".

وحذر جوتيريش من أنه مع ذلك، "هناك مسافة شاسعة بين الأقوال والأفعال.. هناك صعوبات هائلة للتنفيذ حيث تتفاقم نزاعات لسنوات، وعدم الثقة كبيرة".

وقال إنه "في العديد من الأوضاع الأكثر خطورة، لم نشهد أي وقف للقتال، وبعض الصراعات ازدادت حدتها" مشيرا إلى اليمن وليبيا وأفغانستان.

ودعا إلى بذل "جهود دبلوماسية قوية"، ودعا الحكومات إلى "الحض والضغط على المقاتلين حول العالم لإلقاء أسلحتهم".

وأضاف جوتيريش أننا "في حاجة إلى بذل كل ما بوسعنا من أجل إيجاد السلام والوحدة فى عالمنا الذى هو في أمس الحاجة إليهما لمحاربة /كوفيد-19/"، محذرا من أن "الأسوأ لم يأت بعد".

وأشار إلى أن مناشدته لوقف إطلاق النار والتي صدرت قبل عشرة أيام، قد حظيت بالمصادقة من جانب حوالي 70 دولة والعديد من زعماء المجتمع المدني والزعماء الدينيين من بينهم البابا.