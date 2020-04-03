بوتين يناقش سوق النفط العالمي وأزمة كورونا مع مجلس الأمن الروسي

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مكافحة فيروس كورونا والوضع في أسواق الطاقة العالمية مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه من بين الأمور التي تطرق لها بوتين خلال اجتماعه مع المجلس عبر الدائرة المغلقة (فيديوكونفرانس) هي المحادثات الهاتفية الأخيرة التي أجراها مع رؤساء الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وصربيا وتركيا.

وأكد بوتين أن روسيا تحافظ على تواصلها مع المملكة العربية السعودية بشأن وضع سوق النفط العالمي، وقال "نحن على اتصال وثيق مع شركائنا في المملكة العربية السعودية، كما أجريت محادثة مؤخرا مع الرئيس الأمريكي، فكلنا معنيون بالوضع المتطور ومهتمون بالعمل المشترك والمنسق لضمان استقرار السوق على المدى الطويل".

كما أكد بوتين ضرورة توحيد الجهود من أجل التوازن في سوق الطاقة العالمية وتقليص إنتاج النفط، وأعرب عن استعداد روسيا للتعاون مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد قال الرئيس الروسي "أود أن أؤكد أن روسيا ترى ضرورة توحيد الجهود، نحن لم نكن البادئين بتقويض صفقة (أوبك+) ونحن مستعدون للاتفاقيات مع الشركات في إطار هذه الآلية، ومستعدون للتعاون مع الولايات المتحدة في هذه المسألة".

وأضاف بوتين "أرى أنه من الضروري توحيد الجهود من أجل توازن السوق وتقليص الإنتاج نتيجة لهذه الجهود المنسقة".

ومن جانبه، أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن الولايات المتحدة يجب أن تصبح شريكا أساسيا لتحقيق استقرار سوق النقط.

وقال نوفاك "أود الإشارة بشكل خاص إلى أن العمل يجب أن يكون موجه نحو تحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين، وعدم السماح بحدوث قفزة كبيرة في السعر نتيجة العجز".

ويذكر أن وزارة الطاقة الأذربيجانية أعلنت صباح اليوم أن اللقاء الوزاري لدول (أوبك +) حول سبل تحقيق استقرار سوق النفط سيعقد يوم 6 أبريل عبر الفيديو.