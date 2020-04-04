كندا تحذر أمريكا من تقييد تجارة المستلزمات الطبية

حذرت كندا اليوم الجمعة، واشنطن من تقييد التجارة الدولية في السلع والمعدات الطبية وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس دونالد ترامب على الشركات لإعطاء الأولوية للولايات المتحدة.

وأشار رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إلى أن مثل تلك الخطوة قد تؤدي في النهاية إلى الإضرار بالولايات المتحدة، التي تعتمد أيضًا على استيرادالسلع من الخارج.

وردد ترودو آراء شركة ثري أم ، وهي شركة إنتاج تصنع أقنعة طبية إن 95 الشهيرة، التي حذرت من أن ترامب لن يخلق فقط "آثاراً إنسانيةً كبيرة" في الخارج، ولكن الدول الأخرى سترد على الولايات المتحدة ، التي تستورد مواد أخرى مثل أجهزة التنفس الاصطناعي.

وصب ترامب جام غضبه على شركة ثري أم أمس الخميس ، قائلاً إن الشركة "ستدفع ثمنا باهظا " بعد أن قام بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي للحصول على أقنعة وأجهزة تنفس من الشركة ، ومقرها مينيسوتا. هذا يمكن أن يحول التوجه عن كندا والمكسيك ، من بين بلدان أخرى.

ورفض البيت الأبيض منذ فترة طويلة الدعوات لاستخدام قانون الانتاج الدفاعي وقت الحرب لزيادة الإنتاج، بما في ذلك قبل أسابيع، قبل أن يصبح النقص في المعدات الطبية مثل الأقنعة وأجهزة التنفس الاصطناعي أكثر حدة.

وبدأ ترامب في إلقاء اللوم على عدد من الولايات الأمريكية بعينها، قائلاً إنه كان يجب أن تعتني بنفسها، مما يثير الدهشة، حيث أن الحكومة الفيدرالية هي التي تدير حركة المخزونات.