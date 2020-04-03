 النني يرغب في العودة للدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
الجمعة 3 أبريل 2020 8:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

النني يرغب في العودة للدوري الإنجليزي

علاء العزب
نشر فى : الجمعة 3 أبريل 2020 - 8:49 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أبريل 2020 - 8:51 م

كشف تقرير صحفي تركي، اليوم الجمعة، عن نية محمد النني، نجم بشكتاش الحالي، العودة إلى إنجلترا، خلال الفترة المقبلة.

وانضم النني إلى بشكتاش مطلع الموسم الحالي، قادمًا من أرسنال الإنجليزي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بعدما كان حبيس الدكة في النادي اللندني.

ووفقا لموقع «fanatik» التركي فإن النني يرغب في العودة إلى إنجلترا الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته مع الفريق الأبيض والأسود.

وأضاف الموقع أن النني، كلف وكيل أعماله، بالبحث له عن فريق في إنجلترا، ليعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب النني مع الفريق التركي هذا الموسم في 28 مباراة، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه قدم تمريرتين حاسمتين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك