النني يرغب في العودة للدوري الإنجليزي

كشف تقرير صحفي تركي، اليوم الجمعة، عن نية محمد النني، نجم بشكتاش الحالي، العودة إلى إنجلترا، خلال الفترة المقبلة.

وانضم النني إلى بشكتاش مطلع الموسم الحالي، قادمًا من أرسنال الإنجليزي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بعدما كان حبيس الدكة في النادي اللندني.

ووفقا لموقع «fanatik» التركي فإن النني يرغب في العودة إلى إنجلترا الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته مع الفريق الأبيض والأسود.

وأضاف الموقع أن النني، كلف وكيل أعماله، بالبحث له عن فريق في إنجلترا، ليعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب النني مع الفريق التركي هذا الموسم في 28 مباراة، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه قدم تمريرتين حاسمتين.