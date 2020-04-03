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رئيس الحكومة التونسية يخضع إلى تحاليل فيروس كورونا

إلياس الفخفاخ
إلياس الفخفاخ
حازم حسن
نشر فى : الجمعة 3 أبريل 2020 - 12:11 ص | آخر تحديث : الجمعة 3 أبريل 2020 - 12:11 ص

أعلن رئيس الوزراء التونسي، الياس الفخفاخ، في حوار خاص على القناة الوطنية الأولى، مساء الخميس، بأنه خضع إلى التحليل السريع لفحص فيروس كورونا.

وكشف الفخفاح أن الدولة التونسية قامت بطلب شحنة تحاليل سريعة بـ400 ألف تحليل، ومن المنتظر أن تصل إلى تونس عبر طائرة عسكرية يوم 10 أبريل الجاري، حسب تأكيده.

وأوضح أن التحاليل التي يتم إجراؤها تكون بطريقة مدروسة، وتشمل المناطق التي بها عدد إصابات كبيرة، مضيفًا أن نسبة صحة التحاليل السريعة للمشتبه بهم بفيروس كورونا، تصل إلى 80%، مقارنة بالتحاليل العادية التي يتم اجراؤها في المخابر.


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