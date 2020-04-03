باكستان: إلقاء القبض مجددا على قاتل صحفي أمريكي في 2002

ألقت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، القبض مجددا على مواطن باكستاني بريطاني متهم بقتل مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، دانيل بيرل، في عام 2002، اليوم الجمعة في باكستان بعد يوم من تبرئة القضاء ساحته.

وقالت وزارة الداخلية في إقليم السند، بجنوب البلاد، إن أحمد عمر سعيد شيخ، يواجه وثلاثة آخرون اتهاما باختطاف وقتل الصحفي الأمريكي، وسيبقون قيد الاحتجاز لمدة ثلاثة أشهر.

وأسقطت محكمة أمس الخميس حكم الإعدام الصادر بحق شيخ، والذي كانت محكمة معنية بمكافحة الإرهاب أصدرته في عام 2002 ولكنها قضت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات لإدانته بتهمة اختطاف بيرل، وهي المدة التي قضاها بالفعل.

كما برأت المحكمة ساحة المتهمين الثلاثة الآخرين، بعدما كانت صدرت أحكام بإعدامهم في 2002.

وكان من المفترض إطلاق سراح الأربعة، ولكن أعيد القبض عليهم بموجب قانون يسمح للسلطات الباكستانية بإبقاء الأشخاص قيد الاعتقال لما يصل إلى ثلاثة أشهر بدون توجيه اتهام.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي إن الحكومة سوف تدرس تقديم دعوى استئناف بعدما وصفت وزارة الخارجية الأمريكية حكم البراءة بأنه "إهانة لضحايا الإرهاب".

وكان بيرل، مراسل "وول ستريت جورنال" في منطقة جنوب آسيا، والذي كان يتخذ من نيودلهي مقرا له، اختطف، ثم قتل، في مدينة كراتشي بجنوب باكستان في فبراير 2002.

وكان الراحل بين العديد من الصحفيين الغربيين الموجودين في باكستان لتغطية تطورات الوضع في أعقاب سقوط نظام طالبان في دولة أفغانستان المجاورة في عام 2001.