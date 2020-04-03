بيرو: أيام خروج للرجال من المنزل وأخرى للنساء لمكافحة كورونا

حذت بيرو حذو بنما وقامت بتخصيص أيام معينة تخرج فيها النساء من المنازل، وأخرى للرجال، بدءا من اليوم الجمعة، في إطار إجراء جديد لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتيح القرار للرجال مغادرة المنزل أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، أما أيام النساء فهي الثلاثاء والخميس والسبت.

يأتي الإجراء الجديد، الذي يبقى بمقتضاه الرجال والنساء على حد سواء في المنزل أيام الأحد، بعدما فرضت بنما إجراء مماثلا قبل يومين جراء فشل واسع النطاق في فرض حجر صحي شامل لأجل غير مسمى.

وبرر رئيس بيرو، مارتين فيزكارا، القرار بالقول إن الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار الفيروس المطبقة حتى الآن لم تؤت النتائج المنشودة.

وأعربت الجماعات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المثليين والمثليات وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا، عن مخاوفها بشأن تدابير الحجر الصحي القائم على أساس الجنس، قائلة إنها تنتهك حقوق هذه الفئات.

وقالت جماعة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان أمس الخميس إنه في اليوم الذي جرى فرض حظر التجول في بنما، احتجزت الشرطة امرأة متحولة جنسيا كانت في طريقها إلى مركز طبي بالقرب من منزلها بزعم أنها رجل وخرجت "في اليوم الخطأ".