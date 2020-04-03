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قطر: تسجيل 114 إصابة جديدة بكورونا

(د ب ا)
نشر فى : الجمعة 3 أبريل 2020 - 12:33 ص | آخر تحديث : الجمعة 3 أبريل 2020 - 12:33 ص

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، أمس الخميس، تسجيل 114 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وشفاء حالة واحدة، بالإضافة إلى تسجيل ثالث حالة وفاة بالمرض في البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى دولة قطر، وخضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، وأخرى لمخالطين لبعض المصابين، بالإضافة إلى اكتشاف إصابات جديدة بين العمالة الوافدة، بحسب صحيفة "الوطن"القطرية في موقعها الإلكتروني.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى949.

ولفتت الوزارة إلى أنه بتسجيل حالة الشفاء اليوم الخميس يصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في دولة قطر إلى 72 حالة.


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