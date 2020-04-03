جوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار بمختلف أنحاء العالم للمساعدة في وقف انتشار كورونا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، من تأثير فيروس (كورونا) على المناطق التي تشهد نزاعات، وقال إن "الأسوأ لم يأت بعد"، ودعا إلى وقف إطلاق النار في مختلف أنحاء العالم؛ للمساعدة في وقف انتشار الفيروس.

وقال جوتيريش- في تصريح خاص لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الجمعة- "نحشد جهودنا لوقف النزاعات في العالم للتصدي للوباء"، مشيرا إلى أن "مجلس الأمن صامت حول (كورونا) ومهمته العمل للتصدي للوباء".

وأضاف إنه "توجد فرصة للسلام، لكننا بعيدون عن تحقيقه.. الحاجة إلى ذلك عاجلة.. ستصل عاصفة الفيروس حاليا إلى جميع مواقع النزاع".

يشار إلى أن فيروس كورونا أودى بحياة 53 ألفا و693 شخصا في العالم منذ ظهوره، في ديسمبر بالصين، بحسب تعداد يستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11,00 ت.ج من يوم الجمعة.