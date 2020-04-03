 لاريسا: نتجاوز عن أفعال وردة لأننا نريد استمراره معنا - بوابة الشروق
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لاريسا: نتجاوز عن أفعال وردة لأننا نريد استمراره معنا

الشروق
نشر فى : الجمعة 3 أبريل 2020 - 9:57 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أبريل 2020 - 9:57 م

أوضح أليكسيس كوجياس، مالك نادي لاريسا اليوناني، موقف الفريق من استمرار عمرو وردة، المعار للفريق من قبل نادي باوك اليوناني.

وأكد كوجياس، صاحب أكبر نسبة أسهم في نادي لاريسا اليوناني، أن النادي يتجاوز عن الكثير من الأفعال لعمرو وردة ويرغب في بقاءه.

وقال كوجياس في تصريحاته لإذاعة "فوكس 103.6 إف إم" اليونانية: "أحب أن يستمر معنا عمرو وردة، لأنه لاعب صاحب موهبة، وأنا بشكل شخصي اعتقد أنه شخص جيد للغاية."

وأضاف: "وردة لاعب له سمات خاصة، لكننا أيضًا نغمض أعيننا عن بعد الوقائع، أنا والمدير الفني جورجيو."

وأتم: "أنا أعلم تمامًا أن وردة يستحق أن يلعب في نادي باوك بشكل أساسي خلال الموسم المقبل، لكني أتمنى أن يوافق لنا النادي على استمرار اللاعب لمدة عام أخر."

ولعب عمرو وردة خلال الموسم الحالي 22 مباراة في الدوري اليوناني وسجل 6 أهداف وصنع مثلهم.


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