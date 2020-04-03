روبرت كوخ: إجراءات الحد من كورونا أظهرت تأثيرا واضحا في ألمانيا

ذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، أن إجراءات الحد من وباء كورونا المستجد أظهرت تأثيرا ملحوظا في ألمانيا.

وقال رئيس المعهد، لوتار فيلر، اليوم الجمعة، في برلين، إن الشخص المصاب في ألمانيا ينقل العدوى منذ بضعة أيام إلى شخص واحد فقط في المتوسط، موضحا أن هذا المعدل كان يتضاعف بمقدار خمس مرات وأحيانا سبع مرات خلال الأسابيع الماضية.

وفي المقابل، أوضح فيلر أن البيانات الجديدة لا تدعو إلى تخفيف الإجراءات، موضحا أن الوباء لن يخفت إلا عندما ينخفض معدل العدوى لأقل من شخص في المتوسط، وقال: "يتعين أن نخفض معدل العدوى لأقل من واحد. آمل أن ننجح في ذلك خلال الأيام المقبلة".

وفي سياق متصل، ذكر فيلر أنه ليس بمقدوره القول على نحو مؤكد الآن ما إذا كانت السعة المرتفعة لأسرة العناية المركزة في ألمانيا ستكفي خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه شخصيا لا يعتقد ذلك حاليا.

وأكد فيلر الأهمية البالغة للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، مناشدا شركات النقل العام زيادة سرعة التقاطر للحافلات والقطارات وزيادة عدد عربات القطار لتجنب أي تزاحم، داعيا الأفراد إلى توزيع أنفسهم على عربات القطارات وعدم التكدس في العربات الأمامية أو الخلفية.

وبحسب أحدث تحليل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، سجلت ألمانيا حتى قبل ظهر اليوم الجمعة أكثر من 80 ألف إصابة و1022 وفاة بكورونا.