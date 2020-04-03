حصيلة الوفيات في إندونيسيا تتجاوز كوريا الجنوبية مع اقتراب حالات الإصابة من ألفين

سجلت إندونيسيا أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات في البلاد بسبب الوباء حصيلة الوفيات في كوريا الجنوبية، لتصبح أعلى دولة في آسيا بعد الصين، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 1986، مع تسجيل 196 حالة إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أحمد يوريانتو، أحد المتحدثين باسم فريق عمل خاص بمواجهة فيروس كورونا، تابع للحكومة في مؤتمر صحفي في جاكرتا اليوم الجمعة.

وتسبب الوباء في مقتل 181 شخصا في إندونيسيا، ليتجاوز ذلك حصيلة الوفيات في كوريا الجنوبية التي تبلغ 174، طبقا لبيانات مجمعة من قبل جامعة "جونز هوبكنز" ومقرها مدينة بالتيمور الأمريكية.

وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو قد أعلن حالة طوارئ صحية في مختلف أنحاء البلاد هذا الأسبوع وأمر بتباعد اجتماعي واسع لاحتواء انتشار الفيروس الذي قتل أكثر من 53 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم.

ويطالب العلماء المسلمون الإندونيسيون بتفادي العودة الجماعية للوطن خلال عيد الفطر، بسبب وباء فيروس كورونا.

وأصدر مجلس العلماء الإندونيسي الفتوى بعد يوم من إعلان الرئيس، جوكو ويدودو السماح لملايين المسلمين بالسفر للاحتفال بعيد الفطر بلداتهم الشهر المقبل، رغم مخاوف من أنهم يمكن أن ينشروا الوباء.

وقال السكرتير العام، أنور عباس "ينتشر الفيروس بسرعة جدا،القيام بفعل من هذا القبيل في وقت الوباء حرام شرعا".