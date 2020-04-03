البرتغال تأمل في اتخاذ خطوات جديدة بشأن الاستجابة الأوروبية حيال كورونا

أعرب رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، عن أمله في اتخاذ "خطوات جديدة" خلال اجتماع مجموعة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) المقرر، يوم الثلاثاء المقبل، بشأن الاستجابة الأوروبية في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وصرح كوستا في مقابلة مع شبكة إذاعة "راديو ريناسينكا"، قائلا: "الشيء المهم هو أن يكون بمقدور الاتحاد الأوروبي ككل الاستجابة للتحدي المشترك، وأن يتفهم ضرورة القيام بهذا العمل بشكل مشترك ومتضامن".

وأضاف في تصريحاته التي أوردتها وكالة "بلومبرج" للأنباء: "سواء تم هذا الأمر من خلال السندات الأوروبية أو سندات اليورو، أو الدعم المباشر، اعتمادا على ميزانية الاتحاد الأوروبي، أو الاستدانة، أو الإسهامات الاستثنائية من الدول، فتلك هي خيارات فنية، ولكنها ليست صلب الموضوع".

وأردف بالقول: "هناك سبل كثيرة تتيح القيام بهذا الأمر.. وأنا لا اتمسك بأي خيار محدد في الوقت الحالي".