تشهد مصر تزايد يومي في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أعلى معدل يومي للإصابات بالفيروس منذ بداية الأزمة، باكتشاف 120 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، فضلًا عن وفاة 8 حالات.

ويأتي تزايد الإصابات والوفيات اليومي في مصر، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كفرض حظر التجوال على البلاد لمدة 14 يومًا، وتعليق المدارس والجامعات، وإغلاق المساجد والكنائس، وإلغاء التجمعات والمؤتمرات والفعاليات بالبلاد.

وأطلقت وزارة الصحة المصرية، بعد اجتماع غرفة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، 1000 عيادة متنقلة بمواقع المشروعات القومية العملاقة والمناطق الصناعية، لتقديم الخدمة الطبية لجميع العاملين، في سبيل احتواء انتشار الفيروس.

وبتزايد عدد الإصابات والوفيات، اليوم الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 985 مصابا، في وقت ارتفعت فيه الوفيات إلى 66 شخصا، بينما وصلت عدد المتعافين في البلاد إلى 216 شخصا في البلاد.

واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول في أعداد الإصابات بالبلاد، تليها محافظة الإسكندرية، ثم في المركز الثالث محافظة دمياط، التي احتلت المركز الأول على صعيد نسب الحالات من كل مليون نسمة داخل المحافظة، في الوقت الذي كانت فيه محافظة شمال سيناء هي الوحيدة التي لم يتم تسجيل أية حالة بها.

وتعرض "الشروق" في الخريطة التالية، نسب الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المحافظات المصرية، وفقا لبيانات وزارة الصحة المصرية.