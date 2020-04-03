تحسن مبيعات تيسلا في الربع الأول من العام الجاري

تجاوزت شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية توقعات مبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث سلمت 88 ألفا و 400 سيارة فيما يعتبر أفضل أداء فصلي للشركة على الإطلاق، حسبما أعلنت الشركة المصنعة في بيان لها يوم الخميس.

وأنتجت الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون موسك خلال الربع الأول من عام 2020، 102ألف و672 سيارة. معظم هذه السيارات والبالغ عددها 87 ألفا و282 سيارة من الموديل 3، الذي تريد تيسلا من خلاله تأسيس نفسها في التسويق واسع النطاق.

وأضاف بيان تيسلا أن إنتاج الموديل "واي" بدأ في يناير وبدأ التسليم في مارس قبل الموعد المحدد بفارق زمني كبير.

وكان المحللون يتوقعون أن يتم تسليم أعداد أقل بكثير. ففي نفس الفترة الزمنية من العام الماضي، سلمت تسلا 63 ألف سيارة فقط.

بعد هذا الإعلان، ارتفع سهم الشركة بأكثر من 10 بالمئة بعد انتهاء جلسة التداول.