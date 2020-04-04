بابا الفاتيكان حول كورونا: «إنها لحظة صعبة بالنسبة لنا جميعًا»

أصدر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الجمعة، رسالة فيديو خاصة دعا فيها الجميع في أنحاء العالم إلى عدم فقدان الثقة والتعاون معا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال متحدثا بالإيطالية: "إنها لحظة صعبة بالنسبة لنا جميعا. بالنسبة للكثيرين، صعب جدا. يعرف البابا ذلك، ومن خلال هذه الكلمات، يريد أن يعبر عن قربه ومحبته للجميع".

وحث البابا فرنسيس على "الاستفادة القصوى من هذا الوقت" من خلال "السخاء" ومساعدة المحتاجين، حتى من خلال التواصل مع من أصابتهم الوحدة "عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال فرنسيس الأول ، زعيم 3ر1 مليار كاثوليكي في العالم، "حتى لو كنا معزولين، يمكن للفكر والروح أن يسيرا سويا مع إبداع الحب".

وأشار إلى كبار السن، والمشردين، والسجناء، والنساء الثكالى، والذين يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم و "الأبطال" الذين يعملون في المستشفيات أو يقدمون الخدمات الأساسية للمجتمعات.