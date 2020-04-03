ماليزيا تعيد 4577 من رعاياها العالقين في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الجمعة، عودة 4 آلاف و577 شخصا من رعاياها في الخارج حتى هذه اللحظة إلى أرض الوطن، من خلال عملية الإعادة التي تمولها الحكومة بمساهمات من الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والأفراد.

وقال نائب وزير الخارجية الماليزي قمرالدين جعفر- في بيان، أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية: "لا يزال هناك 3026 ماليزيّاً ما زالوا عالقين في 45 دولة، 1446 منهم في الهند".

وأضاف جعفر أن من بين الدول التي يوجد بها عدد كبير من الماليزيين الذين تقطعت بهم السبل تايلاند "259 شخصا" وأستراليا "152" ونيوزيلندا "149" وباكستان "144" وفيتنام "131" والمملكة العربية السعودية "121" والفلبين "97" وسريلانكا "61" ونيبال "50".