انهيار جزء من سقف مسجد وإصابة عامل في الفيوم

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شهدت مدينة الفيوم، انهيار جزء من سقف مسجد عبد الله وهبي بوسط المدينة والذي يعد من أقدم وأشهر المساجد بالمحافظة، وأسفر عن إصابة عامل تصادف وجوده عقب وقوع الانهيار.

كان اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ بانهيار جزء من سقف منزل عبد الله وهبي أثناء إجراء عمليات ترميمات وصيانة للمسجد الناتجة عن هطول الأمطار خلال الأسبوعين الماضيين.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف وتبين إصابة عامل تصادف وجوده عقب وقوع الانهيار وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.