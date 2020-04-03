آيسلندا تمد الحظر على التجمعات العامة حتى 4 مايو المقبل

مددت آيسلندا اليوم الجمعة، حظرًا على التجمعات العامة لأكثر من 20 شخصًا لمدة شهر آخر، مما يوقف فعليًا مسيرات الأول من مايو المقبل، وذلك كجزء من إجراءات القضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأعلن وزير الصحة سفانديس سفافارسديتير قرار الحكومة ، قائلاً إن التمديد سيستمر حتى 4 مايو.

وأبقت الدولة الواقعة في شمال الأطلسي، على فتح المدارس للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 6-15 عاما ورياض الأطفال حتى إشعار آخر ، ولكن صدرت أوامر للمدارس بفصل التلاميذ عن بعضهم البعض بمسافة آمنة تبلغ مترين، في حين ستبقى الجامعات والمدارس الثانوية مغلقة.

وحتى الآن، توفي أربعة أشخاص بسبب كوفيد- 19، في البلد الذي سجل ما يقرب من1370 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المميت.

وكانت الوفاة الأولى لسائح من أستراليا. ومن بين الحالات الثلاث الأخرى، زوجين آيسلنديين في السبعينيات من عمرهما ، وهما من مدينة هفراجيردي الصغيرة ، التي تقع على مسافة 45 كيلومترًا شرقي ريكيافيك.