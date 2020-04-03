المفوضية الأوروبية قلقة من إجراءات المجر لمواجهة كورونا

واجهت المجر انتقادا من الشركاء بالاتحاد الأوروبي بشأن الإجراءات المتعلقة بأزمة فيروس "كوفيد 19" والصلاحيات الطارئة التي تم وضعها وتسمح لرئيس الوزراء فيكتور أوربان بالحكم بمرسوم لأجل غير مسمى بسبب أزمة الفيروس.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أمس الخميس: "أنا أتفهم أن الدول الأعضاء ربما تكون في حاجة لاتخاذ إجراءات طوارئ لمواجهة الأزمة الصحية الطارئة"، مضيفة " ولكنني قلقة من أن بعض الإجراءات زادت عن حدها. وأنا قلقة بصورة خاصة إزاء الوضع في المجر".

وكان البرلمان المجري قد أقر مشروع القانون الطارئ يوم الاثنين. ووفقا للقانون الجديد، فان الأفراد الذين ينشرون ما يعتبر أخبارا مزيفة يواجهون عقوبة السجن لعدة أعوام.

وحاليا نشاط حزب فيدز المنتمي إليه أوربان معلق من كتلة حزب الشعب الأوروبي يمين الوسط التي تفكر طرده بشكل دائم.

وكتب قادة الـ13 حزبا التي تمثل كتلة حزب الشعب الأوروبي رسالة إلى رئيس الكتلة دونالد توسك اليوم الخميس، دعوه فيها إلى طرد حزب فيدز وحثوا الدول الأوروبية على اتخاذ إجراء حاسم.

وجاء في الرسالة : "لقد تابعنا تدهور سيادة القانون في المجر لبعض الوقت.. وأكدت التطورات الأخيرة قناعتنا بأن فيدز، في ظل سياساته الحالية، لا يمكنه ان يحظى بعضوية كاملة في كتلة حزب الشعب الأوروبي".

وكانت 13 من الدول الأعضاء في الجانب الغربي من الاتحاد الأوروبي حثت الحكومات على ضبط النفس عند تبني إجراءات الطوارئ للتعامل مع الجائحة، في انتقاد فيما يبدو لخطوة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتولي القيادة المطلقة لبلاده.

وبدون ذكر اسم المجر صراحة، قالت الـ13 دولة إنها "تشعر بقلق عميق بشأن خطر انتهاك مبادئ سيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية"، بحسب بيان مشترك نشر أمس الأربعاء على الموقع الرسمي للحكومة الهولندية.

وقالت فون دير لاين: "سوف نتخذ إجراءات ضرورية مثلما فعلنا في السابق".

وأضافت" إجراءات الطوارئ يجب أن تقتصر على ما هو ضروري الضرورة"، موضحة" يجب أن تكون متناسبة تماما، لا يجب أن تستمر إلى مالا نهاية. ومن المهم للغاية أن تخضع للتدقيق المستمر".