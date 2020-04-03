 تراجع معدل التضخم في تركيا إلى 11.86% الشهر الماضي - بوابة الشروق
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تراجع معدل التضخم في تركيا إلى 11.86% الشهر الماضي

علم تركيا
علم تركيا
اسطنبول - د ب أ
نشر فى : الجمعة 3 أبريل 2020 - 2:33 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أبريل 2020 - 2:33 م

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 86ر11% خلال شهر مارس الماضي، مقابل 37ر12% في الشهر السابق.

وذكر مكتب الإحصاء التركي، أن معدل التضخم الشهري بلغ 57ر0% في مارس.

وكانت أسعار المواد العلاجية والأغذية هي المحرك الرئيسي لتضخم الأسعار في مارس، مقارنة بالشهر السابق.

وجاءت أكبر زيادة في أسعار الكحوليات والتبغ، حيث بلغت نسبة ارتفاع أسعارها 19ر40%، تلتها أسعار الخدمات والإسكان.

وبعد إعلان هذه البيانات، انخفضت الليرة التركية بنسبة 27ر1% أمام الدولار، حيث بلغ سعر الدولار 68ر6 ليرة.

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