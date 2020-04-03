سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 86ر11% خلال شهر مارس الماضي، مقابل 37ر12% في الشهر السابق.

وذكر مكتب الإحصاء التركي، أن معدل التضخم الشهري بلغ 57ر0% في مارس.

وكانت أسعار المواد العلاجية والأغذية هي المحرك الرئيسي لتضخم الأسعار في مارس، مقارنة بالشهر السابق.

وجاءت أكبر زيادة في أسعار الكحوليات والتبغ، حيث بلغت نسبة ارتفاع أسعارها 19ر40%، تلتها أسعار الخدمات والإسكان.

وبعد إعلان هذه البيانات، انخفضت الليرة التركية بنسبة 27ر1% أمام الدولار، حيث بلغ سعر الدولار 68ر6 ليرة.