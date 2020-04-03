أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 86ر11% خلال شهر مارس الماضي، مقابل 37ر12% في الشهر السابق.
وذكر مكتب الإحصاء التركي، أن معدل التضخم الشهري بلغ 57ر0% في مارس.
وكانت أسعار المواد العلاجية والأغذية هي المحرك الرئيسي لتضخم الأسعار في مارس، مقارنة بالشهر السابق.
وجاءت أكبر زيادة في أسعار الكحوليات والتبغ، حيث بلغت نسبة ارتفاع أسعارها 19ر40%، تلتها أسعار الخدمات والإسكان.
وبعد إعلان هذه البيانات، انخفضت الليرة التركية بنسبة 27ر1% أمام الدولار، حيث بلغ سعر الدولار 68ر6 ليرة.