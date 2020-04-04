صندوق النقد: 90 دولة تطلب مساعدات عاجلة مع شلل الاقتصاد العالمي

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قالت كريستينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إن أكثر من 90 دولة طلبت مساعدات مالية طارئة من صندوق النقد الدولي مع دخول العالم أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت رئيسة الصندوق الموجود مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو لمنظمة الصحة العالمية أنه "لم يحدث في تاريخ صندوق النقد الدولي أن رأينا اقتصاد العالم يصاب بمثل هذه الحالة من الشلل".

وقالت جورجيفا "نحن الآن في حالة ركود. إنه طريق أسوأ من الأزمة المالية العالمية".

وأشارت جورجيفا إلى أن الدول الصاعدة اقتصاديا والنامية هى الأشد تضررا من تداعيات أزمة كورونا حيث خرج منها حوالي 90 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.

وقالت إن صندوق النقد سيستخدم مخصصات الطوارئ البالغة قيمتها تريليون دولار لمساعدة الاقتصادات الأشد معاناة بما في ذلك الدول الأفريقية والتي ستواجه الاختيار بين إطعام شعوبها أو مكافحة الفيروس.

من ناحيته دعا تيدروس أدهانوم جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى وقف تحصيل رسوم الخدمات الطبية وتقديم خدمات التحليل والعلاج مجانا لمرضى فيروس كوفيد-19.

وقال تيدروس "إذا تأخر الناس أو امتنعوا عن العلاج لأنهم لا يملكون ثمنه، فإنهم لن يضروا أنفسهم فقط وإنما سيجعلون من السيطرة على الوباء أشد صعوبة ويضع المجتمع كله في خطر".

وأشار رئيس المنظمة إلى أن الدول المانحة تعهدت بالفعل بتقديم حوالي 690 مليون دولار لتمويل برنامج المنظمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وهو ما يزيد عما طلبته المنظمة وكان 675 مليون دولار.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد - 19 تجاوز المليون شخص خلال الأسبوع الحالى من بينهم أكثر من 50 ألف حالة وفاة .