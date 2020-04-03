انكماش قطاع الخدمات في الصين جراء تفشي فيروس كورونا

أظهرت بيانات لمؤسسة (أي.إتش.إس ماركت) للدراسات الاقتصادية، اليوم الجمعة، انكماش أنشطة قطاع الخدمات في الصين، في ظل التحديات التي يواجهها جراء تفشي فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر "كايشين" لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 43 نقطة في مارس، مقابل انخفاضه على نحو غير مسبوق في فبراير الماضي، عندما سجل 5ر26 نقطة، وإن كانت قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تظل تشير إلى الانكماش.

ويرتبط هذا الانخفاض إلى حد كبير بتداعيات القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى إغلاق المتاجر وتقييد حركة السفر خلال الأشهر الأخيرة.

وألقى فيروس كورونا بظلاله على حجم طلب المستهلكين، ولكن معدل التراجع في مارس كان أقل بالمقارنة بالشهر السابق. كما تراجعت الطلبيات الجديدة من الخارج بشكل أكبر في نهاية مارس.

وخفضت الشركات العاملة في مجال الخدمات من حجم العمالة في مارس للشهر الثاني على التوالي، وفي حين أن بعض الموظفين تركوا العمل طواعية، تم تسريح آخرين في إطار سياسات خفض النفقات بسبب المستقبل الاقتصادي الحافل بالتحديات.