سفينة صينية تغرق قارب صيد فيتنامي في بحر الصين الجنوبي وتحتجز الطاقم

قالت السلطات المحلية في فيتنام، اليوم الجمعة، إن قارب صيد على متنه 8 أفراد تعرض للغرق إثر اصطدامه بسفينة صينية بالقرب من جزر "باراسيل" المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال نجوين فان هاي، وهو مسؤول محلي بمقاطعة كوانج نجاي الفيتنامية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هذه هي المرة الأولى التي تصطدم فيها سفينة صينية بقوارب وتغرقها في مجتمعنا المحلي هذا العام، وذلك على مسافة مئات قليلة من الكيلومترات من جزيرة باراسيل".

وتدعي بكين سيادتها على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا، وقامت ببناء جزر اصطناعية مزودة بمرافق عسكرية فوق الشعاب المرجانية والنتوءات بالمنطقة، التي تدعي فيتنام أيضا أحقيتها في ممارسة السيادة على أجزاء منها.

وأضاف المسؤول أن السفينة الصينية اصطدمت بقارب الصيد وأغرقته صباح أمس الخميس قبل أن "تحتجز أفراد الطاقم" في جزيرة قريبة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مصادر محلية قولها إن قاربي صيد فيتناميين آخرين حاولا إنقاذ أفراد طاقم القارب، ولكن تم احتجازهما وقاربيهما في الجزيرة.

وأطلقت الصين سراح الصيادين الثمانية، وقاربي الإنقاذ مساء الخميس.

وأوضح هاي أن السلطات المحلية تنتظر عودتهم إلى وطنهم بعد غد الأحد للاستماع إلى تقرير كامل عن القضية قبل رفع شكوى إلى السلطات العليا.

وفي السنوات الأخيرة، اتهمت فيتنام السفن الصينية بمهاجمة قوارب الصيد الفيتنامية، ووقعت حوادث قليلة أكدتها مقاطع فيديو مثيرة نشرت عبر الإنترنت.