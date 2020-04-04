سفينة سياحية أخرى يتفشى بها كورونا تتجه صوب فلوريدا الأمريكية

قالت شركة "برنسيس كروزيز" إن سفينة سياحية من المقرر أن تصل إلى ولاية فلوريدا يوم غد السبت، على متنها 12 شخصا مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكانت السفينة "كورال برنسيس"، التي تحمل على متنها 1898 راكبا وطاقمها، قد أبحرت يوم 5 مارس، ولم تستطع إنزال السياح في الأرجنتين.

وقالت الشركة في تحديث لوضع السفينة إنها تتجه الآن إلى فورت لودرديل بولاية فلوريدا حيث تسعى "برنسيس كروزيز" للحصول على موافقة للرسو عبر "قنوات دبلوماسية" ومسؤولين محليين.

وكانت سفينتان أخريان تعرضتا لتفشي فيروس كورونا قد رستا يوم أمس الخميس في فورت لودرديل بعدما أعلنت السلطات الأمريكية التوصل لاتفاق في اللحظات الأخيرة.