إقلاع طائرة من نيوزيلندا لإعادة ألمان إلى وطنهم بعد انتشار كورونا

غادرت نيوزيلندا، اليوم الجمعة، أول رحلة لشركة طيران نيوزيلندا لإعادة مواطنين ألمان عالقين إلى وطنهم.

وغادرت الطائرة، التي تقل ما يصل إلى 342 شخصا، أوكلاند بعد ظهر اليوم الجمعة، متجهة إلى فرانكفورت عبر فانكوفر في كندا.

ومن المتوقع أن تهبط الطائرة من طراز بوينج 777-300 في مطار فرانكفورت في ساعة مبكرة من غدا السبت.

وستغادر المزيد من رحلات الطيران، لإعادة الألمان إلى وطنهم من مطاري أوكلاند وكرايستشيرش في الأيام المقبلة.

وقال ديفيد مورجان، كبير طياري شركة طيران نيوزيلندا، إنه تم وضع الخطط التفصيلية لضمان عودة الركاب إلى الوطن بأمان.

وذكرت السفارة الألمانية في ولينجتون أن أكثر من 12 ألف ألماني سجلوا بياناتهم في برنامج الإعادة إلى الوطن.