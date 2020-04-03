بنك الاستثمار الأوروبي يقر 700 مليون يورو لقطاع الزراعة للحد من تأثير كورونا

قال أندرو مكدويل نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي للاقتصاد الحيوي، إن البنك سيقدم 700 مليون يورو لدعم برنامج الزراعة والاقتصاد الحيوي، حيث تعد هذه المرحلة الثانية من برنامج تمويل أطلقت الدفعة الأولى منه عام 2018 بقيمة 400 مليون يورو.

وأضاف مكدويل "منذ وصول جائحة فيروس (كورونا) إلى أوروبا، انضم البنك إلى المفوضية الأوروبية في نشر خطة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأشد تأثرا بالأزمة، بما في ذلك تلك الشركات العاملة في قطاع الأغذية الزراعية".

وأشار إلى أن تمويل البرنامج الزراعي الأول، الذي بلغت قيمته 400 مليون يورو، أسهم فعليا في دعم 10 استثمارات تحويلية للزراعة الأوروبية، والتي قامت أيضا بتدعيم المجتمعات الحضرية.. وتابع قائلا "وبالتمويل الجديد نقدم 700 مليون يورو إضافية للبناء على هذا النجاح وللوفاء بمتطلبات الأسواق".

وفي السياق ذاته، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، عن تدشين مبادرة تمويل جديدة تهدف إلى إطلاق ما يقرب من 1.6 مليار يورو من الاستثمارات في قطاعي الزراعة والاقتصاد الحيوي.

وذكر بنك الاستثمار الأوروبي - في تقرير نشره البنك على موقعه الإلكتروني - أن مبادرة التمويل المستهدف إطلاقها بقيمة 1.6 مليار يورو ستساعد الشركات الخاصة التي تعمل على سلاسل القيمة المتعلقة بالإنتاج والصناعات التحويلية للغذاء، والمواد الحيوية والوقود الحيوي، مشيرا إلى أن المبادرة ستطلق بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي وتحديدا "الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية"، والذي يشكل الركيزة المالية لـ "الخطة الاستثمارية لأوروبا".

وسيسمح برنامج التمويل بالإقراض المباشر لاستثمارات القطاع الخاص بمبالغ تتراوح ما بين 15 مليونا إلى 200 مليون يورو، مع قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيم تتراوح ما بين 7.5 مليون يورو إلى 50 مليون يورو، وستساعد الاستثمارات المستهدفة في دعم الحماية البيئية وكفاءة الموارد الطبيعية، والطاقة المتجددة والإبداع والتنافسية وكفاءة الطاقة، حيث يساهم البرنامج في حماية وخلق فرص العمل في المناطق الحضرية، ومن ثم تعزيز التنمية الحضرية والتكامل الإقليمي على امتداد الاتحاد الأوروبي.