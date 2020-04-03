ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا بين المواطنين

في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسعى الحكومة الألمانية، فور توفر اختبارات موثوقة للأجسام المضادة، أخذ عينات تمثيلية من المواطنين للكشف عن أجسام مضادة محتملة للفيروس لديهم.

وقال رئيس ديوان المستشارية في برلين هيلجه براون في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" أمس الخميس، إن الهدف هو الحصول على نظرة عامة بشأن نسبة الأفراد الذين يحملون أجساما مضادة للفيروس في ألمانيا.

وفي المقابل، أشار براون إلى أن هناك بالفعل اختبارا للكشف عن الأجسام المضادة في الدم، لكنه "ليس دقيقا على النحو الذي نحتاج إليه"، موضحا أن الاختبار المتاح حاليا قد ينطوي على خطأ فادح، حيث قد يوحي بأن شخصا لديه مناعة من المرض، إلا أنه يتضح بعد ذلك أن هذا غير صحيح على الإطلاق.

وذكر براون أنه بمجرد معالجة هذا الخطأ سيُجرى طواعية اختبار "سلسلة كبيرة من الأفراد، الذين يعتقدون أنهم لم يتعرضوا لأي ضرر من كورونا"، موضحا أن هذه الاختبارات ستوضح عدد الأفراد الذين اجتازوا المرض "في صمت"، ومدى حجم الإصابات غير المسجلة.