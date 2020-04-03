الصحة الكويتية: 75 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 417 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، في الحصيلة اليومية الأكبر منذ ظهور أول إصابة بالفيروس في 24 فبراير الماضي، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 417 حالة حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة الكويتية – في بيان صحفي - إن الحالات الجديدة تضمنت 7 حالات مرتبطة بالسفر، منها 5 لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر الى بريطانيا، ووحالة لمواطن كويتي مرتبط بالسفر إلى إيران، وحالة لمقيم من الجنسية العراقية مرتبطة بالسفر إلى العراق.

وأضافت أنه بالنسبة للحالات المخالطة، فقد بلغت 36 حالات، منها ثلاث حالات لمواطنين كويتيين مخالطين لحالة مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لمواطن كويتي مخالط لحالة قيد التقصي الوبائي، و26 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية مخالطين لحالة قيد التقصي الوبائي، و3 حالات لمقيمن من الجنسية البنغالية مخالطة لحالة قيد التقصي الوبائي، و3 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية مخالطين لحالة قيد التقصي الوبائي.

وتابعت أنه بالنسبة للحالات الجديدة تحت التقصي الوبائي، فقد بلغت 32 حالة، منها حالتان لمواطنين كويتيين، وخمس حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، و16 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و7 حالات لمقيمين من الجنسية البنغالية، وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية وأخرى لمقيم من الجنسية النيبالية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للحالات المحجوزة في غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت 16 حالة منها 5 حالات في وضع حرج، و11 حالة مستقرة، لافتا في الوقت نفسه، إلى استقرار إجمالي من أنهوا فترة الحجر الصحي في مراكز الحجر المؤسسي المخصصة لهم، بعد القيام بجميع الاجراءات الوقائية عند 911 شخصا.

وأشار إلى أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة، حيث يتلقي جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.

وجددت وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه، والتوصية بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الخميس، تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 6 حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، و9 حالات مخالطة، بالإضافة إلى 10 حالات تحت قيد التقصي الوبائى، ليرتفع اجمالي عدد الحالات المصابة حتى يوم أمس الى 342 حالة.