ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 193 حالة

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة في الأراضي الفلسطينية إلى 193 حالة بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

وقال اشتية في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، إنه تم تسجيل 22 إصابة جديدة لعمال فلسطينيين عائدين من إسرائيل إلى الضفة الغربية.

وأضاف أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب من ناحية السيطرة على انتشار الفيروس بسبب عودة نحو 45 ألف عامل من أماكن عملهم في إسرائيل والمستوطنات إلى منازلهم.

وأعلن أنه استنادا إلى المرسوم الرئاسي بتمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة 30 يوما، سيتم استمرار إغلاق كافة المرافق التعليمة من جامعات ومدارس ومعاهد ورياض أطفال، وإغلاق المعابر، وإيقاف الحركة بين المحافظات والمدن والبلدات والقرى والمخيمات.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر الليلة الماضية مرسوما بتمديد حالة الطوارئ إلى شهر ثاني لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.

ودعا المرسوم الجهات المختصة إلى الاستمرار باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن تفشي الفيروس، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.