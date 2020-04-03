بلومبرج: رسائل مستترة من الكرملين لأمريكا عبر مساعدتها لمكافحة كورونا

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة أن شحنة المساعدات الطبية من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمعاونة الولايات المتحدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا ريما تكون قد احتوت على رسالة مستترة من الكرملين .

ويبدو أن من ضمن المساعدات أجهزة تنفس أصطناعى تم إنتاجها من شركة تتعرض لعقوبات أمريكية، بحسب ما أظهرته لقطات مصورة بثتها وكالة أنباء رابتلي الحكومية الروسية لعمليات تفريغ الطائرة بمطار جون كينيدى في نيويورك.

وذكرت بلومبرج أن من بين ما تحتوى عليه الصناديق أجهزة تنفس اصطناعى "أفانتا إم" المنتجة من جانب وحدة تابعة لشركة "كيه آر إي تي"، المدرجة على قائمة العقوبات لوزارة الخزانة الأمريكية منذ عام 2014 التى صدرت عندما قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم من أوركرانيا.

ونقلت الوكالة عن براين أوتول، وهو مستشار بارز سابق بوحدة العقوبات بوزارة الخزانة، وزميل بارز الآن بالمجلس الأطلنطي للأبحاث بواشنطن، قوله إنه حتى إذا لم يتم شراء أجهزة التنفس الاصطناعى بشكل مباشر من شركة "كيه آر إي تي"، تمنع العقوبات بشكل عام استيراد أي شئ، يكون لأي مواطن مرصود بقائمة العقوبات حصة فيها.

وقال أوتول لبلومبرج عبر الهاتف إن "هذا مثال آخر على ما يقوم به بوتين من لعب مع الولايات المتحدة"، مضيفا أنه "بينما لا توجد عواقب حقيقية لانتهاك الحكومة لعقوباتها التى فرضتها ، فإنها تبدو غبية لهم في انتهاك أحكامها".

وعلى الرغم من التوتر بين موسكو وواشنطن، يتمتع بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلاقات ودية.

واتفق الزعيمان على هذه المساعدة في مكالمة هاتفية جرت يوم 30 آذار/مارس حيث بحثا أيضا خلالها انهيار أسعار النفط.