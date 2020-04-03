ميدو: توغل كورونا في إنجلترا يصيب صلاح بخيبة أمل كبيرة

عبر أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، عن شعوره بالحزن، جراء توقف كافة المنافسات الكروية في العالم، بسبب مكافحة انتشار فيروس كورونا القاتل.

وقال ميدو خلال حواره لصحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الجمعة:" توقف كافة الدوريات في العالم أمر محزن للغاية، إذا تم إلغاء الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بسبب استمرار توغل فيرس كورونا في إنجلترا، بالطبع سيصيب صلاح بخيبة أمل كبيرة، بعد أن كان ليفربول على بعد 6 نقاط فقط من التتويج بلقب البريميرليج الغائب عن خزائن الريدز منذ 30 عامًا".

وأضاف لاعب أياكس الهولندي ومارسيليا الفرنسي السابق:" نأمل جميعًا أن تتحسن الأمور في إنجلترا، وأن يتمكن القائمين هناك من جانب الاتحاد الإنجليزي ورابطة البريميرليج في استئناف الموسم مرة أخرى".

وتابع ميدو الذي لعب في إنجلترا لفرق توتنهام وميدلزبره وويجان: "يجب أن يكون هدف الجميع في إنجلترا هو استكمال الموسم، ولكني أتصور أنه إذا استمرت الأوضاع الحالية كما هي بسبب فيرس كورونا، فسيكون الموسم لاغيًا".

وأكمل مدرب الزمالك والمقاصة السابق:" أعلم أن إلغاء الموسم سيكون غير عادلًا بنسبة للفيربول، لأنهم كانوا قريبين للغاية من الفوز باللقب، ولكن في حقيقة الأمر من السخافة الحديث عن كرة القدم في ظل الانتشار السريع لفيرس كورونا في العالم".