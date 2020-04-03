الحزب الديمقراطي في أمريكا يؤجل مؤتمره الوطني إلى أغسطس المقبل

أعلن الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة اليوم الخميس، تأجيل مؤتمره الوطني إلى شهر أغسطس المقبل، بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد- 19)، الأمر الذي سيعني تأخير إعلان مرشح يسار الوسط الذي سينافس الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وكان من المقرر إقامة المؤتمر الديمقراطي بشكل مبدئي في يوليو المقبل. وسيظل مكان انعقاده في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن.

وقال جو سولمونيز ، رئيس لجنة المؤتمر الوطني الديمقراطي "نعتقد أن أفضل طريق نسلكه هو تخصيص وقت إضافي لرصد كيفية انتهاء هذا الوضع، حتى نتمكن من إرساء قواعد حزبنا في وضع أفضل من أجل مؤتمر آمن وناجح".

وتم تحديد موعد عقد مؤتمر الحزب ليكون قبل أسبوع واحد فقط من مؤتمر الحزب الجمهوري ، الذي من المؤكد أنه سيعيد ترشيح الرئيس ترامب لخوض غمار السباق الرئاسي للمرة الثانية والأخيرة له في البيت الأبيض.

وتأخر إجراء عدد من الانتخابات التمهيدية في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيروس المميت.

ويتصدر حاليا نائب الرئيس السابق جو بايدن قائمة المندوبين وتظهره الاستطلاعات في الصدارة قبل السناتور اليساري بيرني ساندرز ، الذي لا يزال يخوض السباق الرئاسي عن الحزب الديمقراطي.