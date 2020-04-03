بعد صدور العديد من التقارير، حول التدخين ومخاطره، وبخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، لما له من تأثير كبير على الرئتين؛ إذ أنه يضعف الجهاز المناعي والرئتين، وهما المصدر الأساسي للتصدي للفيروس، نقلت العديد من المنشورات عبر الإنترنت عن المتحدث باسم الشرطة الوطنية في جنوب أفريقيا، العميد فيش نايدو، قوله، إن الناس لن يسمح لهم بشراء السجائر طالما أنها ليست ضمن السلع والمشتريات الأساسية.

وأضاف نيادو، أن السجائر لم يتم إدراجها كعناصر أساسية، ولن يسمح للناس بمغادرة منازلهم، إلا لشراء البقالة أو لطلب المساعدة الطبية وشراء الأدوية في حالات التعرض للمرض، وفقا لما ذكره موقع "IOL"، الخاص بأخبار جنوب أفريقيا.

وأوضح وزير التجارة والصناعة بجنوب إفريقيا، إبراهيم باتل، أن بيع السجائر خلال فترة الإغلاق والتي من المقرر أن تستمر لمدة 21 يومًا، سيكون محظورًا تماما، مضيفا أن اللوائح تم تطويرها بناء على تقييم صحي.

ولفت إلى أن لدينا إغلاق لمدة 21 يومًا، وهو ليس بالمدة الكبيرة، لمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكاننا احتواء تلك الأزمة والسيطرة عليها.

وتابع أنه بالنسبة إلى العناصر التي يمكن للأشخاص شراؤها، من الواضح أننا أردنا إبقاء القائمة قصيرة وبسيطة قدر الإمكان حتى نتمكن من إجراء تحول سريع في المتاجر في محاولة لأن يقضي الأشخاص الحد الأدنى من وقت التسوق هناك".

وأردف أن الهدف من ذلك القرار أن يذهب الناس إلى المتاجر بشكل غير منتظم قدر الإمكان، وذلك للحد من التكدس الذي يعمل على تفشي الفيروس، مضيفا أن السجائر ليست سلعة أساسية، ولذلك لم تدرج ضمن قائمة المشتريات المحددة.