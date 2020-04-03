الجامعة الأمريكية تستكمل الدراسة عبر الإنترنت حتى نهاية الفصل الدراسي

أعلنت الجامعة الأمريكية استكمال فصل الربيع الدراسي عن طريق التعليم عن بعد وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية واستقرارها والسماح للجامعة بالتركيز الكامل على تقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنة لطلابها أثناء هذه الفترة، خاصة وأن الفصل الدراسي ينتهي رسمياً الشهر القادم مايو.

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة قررت الإنتقال إلى التعليم عبر الإنترنت في 22 مارس كأحد الإجراءات الوقائية العديدة التي إتخذتها للمساعدة في الحد من إنتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة إنه منذ انتقال الجامعة الطارئ إلى التعليم عبر الإنترنت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبعد التشاور مع أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام والعمداء، بالإضافة إلى تحليل نتائج استطلاعات الرأي التي قامت بها الجامعة، توصلت إلى قرار استكمال فصل الربيع الدراسي من خلال التعليم عبر الإنترنت.

وأضاف: "بينما لا يستطيع أحد التنبؤ بموعد عودتنا بشكل آمن إلى الحرم الجامعي، فإن عدم قدرتنا على التوقع والتخطيط لبقية الفصل الدراسي كان يمثل تحديا لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب".

وأكد عبد الرحمن أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنتهج طرقا جديدة لتحسين تجربتها في التعليم عبر الإنترنت وتستجيب للعديد من التساؤلات التي أثارها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتابع: "نجري الآن مناقشات بشأن سياسة التقييم والحضور وطريقة رصد الدرجات لهذا الفصل الدراسي وسنعلن عن نهج الجامعة بشأن كل من هذه القضايا الهامة يوم الإثنين".