مطار مرسى علم يستقبل المصريين العالقين بسبب تداعيات كورونا في أمريكا

استقبل مطار مرسي علم، صباح اليوم، ٣٠٦ مصريين، بينهم ١٣ طفلا، قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إجراء الكشف عليهم بالمطار قبل السماح لهم بالخروج.

وقال بيان صادر من غرفة المنشآت الفندقية، إن أحد الفنادق في مرس علم استقبل وفدا من ٢٩٣ شخصا و١٣ رضيعا، من المصريين العائدين من مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لقضاء فترة الحجر الصحي لهم لمدة ١٤ يوما.

وخلال اليومين المقبلين، سيستقبل فندق آخر بالمدينة، وفد آخر من المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن الغرفة أشرفت بنفسها على عملية اختيار هذه الفنادق وعملية استقبال وتسكين وفود العائدين لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ على شاطئ البحر الأحمر، خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي.

وأكد فوزي أن الوفود العائدة، خضعت للكشف الطبي فور وصولهم مطار مرسي علم من قبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان والطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر، مشيرا إلى أنه تم تطهير وتعقيم هذه الفنادق قبل استقبال الوفود العائدة، كما تم تدريب العاملين بها على كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

ولفتا إلى أنه تم الكشف على العائدين مرة أخرى، فور وصولهم الفنادق من قبل الأطباء المقيمين بها وتقديم لهم وجبه الإفطار.

وذكر مصدر طبي رفيع المستوى، أن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، كان على رأس فريق طبي لمتابعة عمليات العزل بالفنادق التي يقيمون بها بمدينة مرسى علم.