ارتفاع حاد لأسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

أنهت أسعار الذهب في التعاقدات الاجلة تعاملات أمس الخميس في السوق الأمريكية بارتفاع حاد، بعد أربعة أيام من التراجع المطرد، رغم قوة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

جاء ارتفاع أسعار المعدن الأصفر مدعوما بتزايد المؤشرات على دخول الاقتصاد الأمريكي حالة ركود شديدة مع الارتفاع السريع لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، والارتفاع القياسي في أعداد طلبات الحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية في تعاملات ظهيرة اليوم بنسبة 65ر0% إلى 37ر100 نقطة.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 30ر46 دولار أي بنسبة 9ر2% إلى 70ر1637 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل. وكان الذهب قد تراجع أمس بمقدار 20ر5 دولار أي بنسبة 3ر0% إلى 40ر1591 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 670ر0 إلى 654ر14 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0440ر0 إلى 2185ر2 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.