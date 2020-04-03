رئيس وزراء سنغافورة: تدابير إضافية لمكافحة فيروس كورونا

من المقرر أن يوجه رئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج، كلمة إلى الشعب الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي، يوضح فيها أن الوضع في البلاد "تحت السيطرة، وأن الحكومة تريد اتخاذ قليلا من الخطوات الإضافية".

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج"، كتب لي في منشور في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن سنغافورة تعاملت مع الأزمة بكل هدوء وبشكل ممنهج، وخططت للمستقبل وتكيفت مع ما شهده الوضع من تغيرات.

ويسعى رئيس الوزراء إلى طمأنة المواطنين بأن "إمداداتنا الغذائية آمنة وكافية"، وحذرا من تكديس الإمدادات. وقال: "لنلتزم الهدوء، والوحدة خلال هذه الفترة العصيبة".

وتشهد سلسلة متاجر "فير برايس" تدفق المزيد من الزبائن، حيث زادت عمليات الشراء اليوم، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي للمجموعة، سيه كيان بينج، في منشور بصفحته على "فيسبوك".

وأضاف بينج: "ليست هناك حاجة للاندفاع في الشراء اليوم أو خلال عطلة هذا الأسبوع حيث ستظل جميع متاجرنا مفتوحة مستقبلا مهما حدث".

وسجلت سنغافورة خامس حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، وقالت الحكومة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 1049 حالة.

وقالت رئيسة سنغافورة، حليمة يعقوب، على "فيسبوك" اليوم إن نظام الرعاية الصحية في البلاد مستعد على نحو جيد لإدارة الأزمة، رغم أنه يتعين على كل مواطن سنغافوري أن يكون على مستوى جهود الحكومة.

وأضافت يعقوب أن "نجاح جهودنا يعتمد حقًا على إرادة شعبنا وتحمله ومثابرته. لذلك لا يمكننا أن نكون الحلقة الأضعف في السلسلة... إذا لم نضاعف جهودنا الفردية للتخلص من الفيروس، ستتعرض جميع التدابير الأخرى للخطر أيضًا".