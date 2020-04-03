السويد ترجئ تدريبا عسكرية جراء فيروس كورونا

أعلن الجيش السويدي اليوم الجمعة إرجاء تدريب عسكري دولي يستمر شهرا ويضم نحو 25 ألف فرد جراء انتشار فيروس كورون المستجد (كوفيد 19).

وكان تدريب "أوروا 20" مقررا أن يبدأ في 11 مايو ويستمر حتى الرابع من حزيران/يونيو. وقال الجيش إن التدريب لن يجرى العام الجاري، دون تحديد موعد آخر.

وكان من المقرر مشاركة نحو 22 ألف فرد عسكري سويدي في التدريب إلى جانب نحو ثلاثة آلاف آخرين من نحو 12 دولة أخرى من بينها بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان التدريب سوف يضم وحدات من الجيش والبحرية وسلاح الطيران والحرس الوطني السويدي.

بدأ التخطيط لهذا التدريب قبل عدة سنوات. وقال يوهان سفينسون، الضابط العسكري السويدي الذي يشرف على الخطط، إن الجيش يركز الآن على مساعدة القطاعات الأخرى من البلاد وسط جائحة فيروس كورونا.

وألغت النرويج المجاورة الشهر الماضي تدريبا في أقصى شمال البلاد، يشارك فيها نحو 15 ألف فرد عسكري، بما في ذلك ستة آلاف من دول أخرى جراء فيروس كورونا أيضا.