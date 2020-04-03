قصة مأساوية تركها وراءه المراهق الإيطالي لوكا دي نيكولا، البالغ من العمر 19 عاما، بعدما راح ضحية تشخيص خاطئ للأطباء في بريطانيا، فأصبح فريسة سهلة للفيروس القاتل، الذي أزهق حياة أكثر من 51 ألف حالة، وأصاب ما يتجاوز المليون حالة حول العالم، معظمهم من كبار السن.

كان دي نيكولا، الطاهي المراهق، القاطن في بلدة نيريتو بشرق إيطاليا، في رحلة إلى بريطانيا، لظروف عمله، ليصبح من ضمن المصابين بفيروس كورونا ويرحل دون أن يعلم بذلك، فعندما ظهرت على الشاب أعراض الفيروس لأول مرة، اتبع تعليمات الوقاية واتصل بطبيبه العام، الذي أخبره أن يتناول دواء الباراستامول.

بعد عدة أيام، وتحديدا في 23 مارس الماضي، تدهورت حالة الشاب، وزادت الأعراض ليرسل لطبيبه العام، ويحضر إليه في المنزل، لكن بعد تشخيصه، أكد له الطبيب أنها ليست أعراض كورونا، قائلا له: "أنت شاب وقوي ولا داعي للقلق، إنها مجرد إنفلونزا سيئة"، بل ورفض إحالته إلى المستشفى، وفق ما قصت الأسرة لصحيفة La Repubblica الإيطالية.

وفي اليوم التالي، إزداد المرض حدة على الشاب، الذي لا يشك حتى مجرد الشك في إصابته بكورونا، بعدما أكد له طبيبه الأمر مرتين، ولكن بعد ساعات تألم الشاب بشده، ليخبر أسرته عن شعوره بتعب شديد صدره قبل أن يسقط مغشيا عليه.

سرعان ما اتصلت والدته بخدمات الطوارئ في البلاد ليتم نقله إلى العناية المركزة، لكنه توفي بعد نصف ساعة فقط، في مستشفى ميدلسكس في شمال العاصمة البريطانية لندن، مسببا صدمة وفاجعة لأسرته، التي قالت إنه كان بصحة جيدة ولكن كان يشهد نوبات تعب بسيطة، ومع تأكيد الطبيب لهم عن عدم إصابته بكورونا، ظنوا أنها مجرد نوبة برد شديدة فقط، وفق ما نقلته شبكة "بي بي سي" البريطانية.

حالة وفاة الشاب الصغير كانت فاجعة لأهله وجيرانه والمجتمع الإيطالي بأكمله، خاصة بعد تعقيب السلطات الإيطالية على الأمر بأنه كان من الممكن إنقاذ دي نيكولا، الذي وصفته بأنه مات "بصحة جيدة" دون مضاعفات، إذا تم تشخيص حالته في وقت سابق فقط.

وقال المتحدث باسم المستشفى البريطاني، في بيان بحزن شديد: إن "شابا يبلغ من العمر 19 عاما، توفي بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى، وعندما أجرى له اختبار (Covid-19) بعد وفاته، جاءت النتائج إيجابية".

وقالت نائبة رئيس بلدية نيريتو الإيطالية، ماريا أنجيلا ليلي: "كانت النتائج ستكون أفضل لو عاد دي نيكولا إلى إيطاليا لتلقي العلاج"، متابعة أن "لوكا كان معروفا جدا في البلدة، المتكونة من 5600 نسمة، وأن خبر وفاته كان مدمرا، فقد كانت مأساة فوق مأساة تشهدها البلاد"، وفق ما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية.

حزن بالغ، وألم شديد حل على أسرة المراهق الذي كان يخطو خطواته الأولى في عالم الطبخ وكان محبوبا لدى أهله وجيرانه، إذ كتب شقيقه ديفيد، البالغ من العمر 23 عامًا، ديفيد على إنستجرام، قائلاً "أحبك يا أخي.. لقد كبرنا معا، لكنك كنت أكثر نضجا مني، ولديك الشجاعة والرغبة في تحقيق أهداف جديدة، لكن رحلت دون تحقيق حلمك بالطبخ، ورحلت بعيدا".

ودعا عمدة بلدة نيريتو الإيطالية، دانييل لورينزي، وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، للتدخل لضمان إجراء تحقيق سليم في وفاة دي نيكولا على الفور، مؤكدا أنه "حق عاجل للأسرة".



