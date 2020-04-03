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كورونا تحصد أرواح 3294 شخصا في إيران

طهران - د ب أ
نشر فى : الجمعة 3 أبريل 2020 - 3:53 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أبريل 2020 - 3:53 م

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة 53 ألفا و183 شخصا، والمتوفين 3294 والمتعافين 17 ألفا و935 شخصا.

وأضاف جهانبور في تصريحه الصحفي، اليوم الجمعة، أنه تم خلال الساعات 24 الماضية تسجيل 2715 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 53 الفا و183 حالة لغاية الآن.

وأكد أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 17 ألفا و935 شخصا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 134 شخصا آخر خلال الساعات 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 3294 شخصا بينهم 4035 في وضع حرج.

وتأتي إيران بعد الولايات المتحدة والصين وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، من حيث عدد الإصابات والوفيات.


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