بولندا تؤجل حضور مراسم الذكرى الـ10 لتحطم طائرة رئاسية في روسيا

أجلت قيادة بولندا رحلة إلى روسيا كان مخططا لها الأسبوع المقبل، لحضور مراسم تأبين بعد مرور 10 سنوات على حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي و95 آخرين.

ونقلت قناة "تي في بي إنفو" عن ميخاو دفورتشيك، كبير موظفي مستشارية رئيس الوزراء، اليوم الجمعة قوله إن الزيارة إلى سمولينسك سيجري إرجاؤها إلى موعد لاحق.

وقال دفورتشيك إن القرار يرجع إلى لعدم التعاون الجيد بشأن التخطيط للذكري من الجانب الروسي.

وأضاف: "لم يرسل ممثلو الاتحاد الروسي بحلول منتصف الليلة الماضية، لنا أي رد مكتوب واضح على مقترحاتنا بشأن الخدمات اللوجستية، رغم موافقتهم مسبقا على الزيارة".

وأوضح أن هذا يعني أن مسؤولي الأمن البولنديين لن يكون امامهم وقت كاف للقيام بالاستعدادات اللازمة من جانبهم.

كانت الحكومة البولندية خططت في البداية لإرسال وفد مؤلف من 50 شخصا إلى سمولينسك غربي روسيا في 10 أبريل الجاري، الذي يوافق الذكرى العاشرة للحادث.

وكان ركاب الطائرة المنكوبة مسافرين لحضور فعالية لإحياء ذكرى ضحايا مجزرة كاتين التي وقعت عام 1940، وقتل فيها الاتحاد السوفيتي الآلاف من ضباط الجيش البولندي.