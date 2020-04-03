ملاحقة أكثر من 5 آلاف مغربي لخرقهم الحجر الصحي

أعلنت رئاسة النيابة العامة المغربية، مساء أمس الخميس، أنه في إطار تطبيق قرار حظر التجوال بالبلاد، ملاحقة مجموعة مكونة من 4835 شخصًا بسبب خرقهم حالة الطوارئ الصحية.

وأوضحت النيابة العامة في بلاغ لها، وفقًا لوكالة الأنباء المغربي، أن من بينهم 334 شخصًا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال، مضيفة أن النيابات العامة تابعت أيضًا 263 شخصًا، منهم 43 شخصًا في حالة اعتقال لمخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان حالة الحجر الصحي منذ 20 مارس حتى 23 مارس، ليصل إجمالي المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصًا.

وأضاف البلاغ أن محاكم المملكة أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين أحكامًا قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية، كما فتحت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة، 81 بحثًا قضائيًا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصًا، في حين لا زالت باقي الأبحاث متواصلة.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أنه انطلاقًا من الدور المنوط بها من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، فإنها لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين.

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