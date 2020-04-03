 إدارة الأغذية والعقاقير الفلبينية توافق على جهاز فلبينى لاكتشاف فيروس كورونا - بوابة الشروق
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إدارة الأغذية والعقاقير الفلبينية توافق على جهاز فلبينى لاكتشاف فيروس كورونا

مانيلا - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 3 أبريل 2020 - 9:35 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أبريل 2020 - 9:35 م

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الفلبينية على جهاز فلبيني جديد للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19).

وأعلنت الإدارة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلبينية اليوم الجمعة عن موافقتها على الاستخدام التجاري للجهاز الجديد، الذى قامت بتطويره معاهد الصحة الوطنية بجامعة الفلبين، وقامت بصناعته شركة" مانيلا هيلث تيك انكوربوريشن"

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الفلبينية قد وافقت في وقت سابق على إجراء التجارب الميدانية على الجهاز الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية، عن إدارة الأغذية والعقاقير قولها"يعد الجهاز هو الأول من نوعه الذي يتم تطويره محليا من خلال المعاهد الصحية الوطنية بجامعة الفلبين وبتمويل من إدارة العلوم والتكنولوجيا الفلبينية " .

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