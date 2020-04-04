محافظ الإسكندرية يقرر تشكيل لجنة للمتابعة اللحظية لتداعيات فيروس كورونا

أصدر محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، للمتابعة اللحظية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتتشكل اللجنة بعضوية كلا من: الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية السابق، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة إسراء الباسطي مسئول مكافحة العدوى بمنطقة العامرية الطبية، والدكتور نادر خليل باحث خبير تخطيط عمراني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بقيادة القوات البحرية على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية لعرض الموقف الحالي لانتشار الفيروس بنطاق المحافظة.

وتختص اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات بنطاق محافظة الإسكندرية، وذلك للوقوف ومتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي بالمحافظة بالإضافة إلى وضع الإطار العام والخطط اللازمة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في ظل أنه يشكل حالة طواريء عامة ويثير قلق المواطنين.

كما تختص اللجنة بمتابعة الخطط الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة تهديد فيروس كورونا بنطاق محافظة الإسكندرية، والوقوف على جاهزية المستشفيات وغرف العمليات لرصد واكتشاف أي حالات مشتبه فيها خاصة مع المواطنين العائدين من الخارج والأماكن المخصصة لعزل المصابين، وكذلك العمل على متابعة الحصول على الأجهزة الحديثة اللازمة لفحص المواطنين، والوقوف على جاهزية سيارات الإسعاف ومدى جاهزيتها بوسائل مكافحة نقل العدوي.

وتختص اللجنة بمتابعة تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا والوقوف على نسب الشفاء ونسب الوفيات بنطاق المحافظة، والعمل على وضع الخطط لتدريب الأطباء على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى طبقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، ووضع الخطط اللازمة لتطهير كافة الأماكن والمصالح التي يتردد عليها المواطنون بما فيها وسائل النقل العامة للحد من انتشار العدوي، والإشراف على إجراءات التوعية اللازمة للمواطنين من خطورة الفيروس وإرشادهم لإتخاذ الإجراءات الوقائية والوعي الكافي للحد من انتشار الفيروس.